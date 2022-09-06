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Политика6 сентября 2022 11:55

Имя погибшего в ходе СВО командира отделения из Балаково увековечили на мемориальной доске

Александр Арбузов посмертно награжден Орденом Мужества
Евгений Бадиков
фото: Администрация Балаковского района

фото: Администрация Балаковского района

Имя погибшего в ходе СВО командира отделения из Балаково увековечили на мемориальной доске. Об этом сообщает Администрация Балаковского района.

3 сентября в Мемориальном комплексе Поволжского колледжа технологий и менеджмента открыли мемориальную доску в память об Александре Арбузове, студенте колледжа, погибшем в СВО на территории Украины.

Старший сержант Александр Арбузов выполнял боевое задание и погиб от осколков разорвавшейся мины. Военную службу по контракту он проходил в войсковой части №12086 на должности командира отделения батальона огнеметного и аэрозольного противодействия 6 полка РХБЗ.

За проявленное мужество и героизм, Указом Президента РФ от 5 апреля 2022 года сержант контрактной службы Арбузов Александр Александрович посмертно награжден Орденом мужества .

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