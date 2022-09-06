Графика предоставлена пресс-службой правительства

В Саратове построят новый туберкулезный диспансер. Об этом сообщает телеграм-канал правительства области.

Сообщается, что в сентябре в Саратове начнут строить противотуберкулезную больницу в Саратове, договор с подрядчиком уже заключен. Строители зайдут на объект в течение месяца.

Новая медицинский комплекс будет расположен за пос. Елшанка, рядом с инфекционной больницей. Противотуберкулезный диспансер рассчитан на 453 койки, 10 коек реанимации и диспансерное отделение на 200 мест. Больница будет состоять из 8 корпусов общей площадью 50 тыс. кв. метров, строительство планируется в течение трех лет.

С инициативой строительства новой противотуберкулезной больницы выступил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Это предложение поддержал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Саратов.

Необходимость строительства нового медицинского комплекса назрела давно, так как действующая больница находится в центре города и не отвечает современным требованиям.

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