фото: Моссар
В Саратовской области будут производить материнские платы. Об этом сообщает министерство информации и печати области.
Научно-производственная фирма «Моссар» из Маркса запустит производство материнских плат в 2023 году.
Производство призвано стать одним из передовых в России в сегменте потребительской электроники. Мощности научно-производственной фирмы смогут обеспечить до 20 процентов потребности российского рынка в материнских платах.
В создание нового производства планируют инвестировать порядка 300 млн рублей, что позволит создать не менее 100 высокотехнологичных рабочих мест.
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