фото: Моссар

В Саратовской области будут производить материнские платы. Об этом сообщает министерство информации и печати области.

Научно-производственная фирма «Моссар» из Маркса запустит производство материнских плат в 2023 году.

Производство призвано стать одним из передовых в России в сегменте потребительской электроники. Мощности научно-производственной фирмы смогут обеспечить до 20 процентов потребности российского рынка в материнских платах.

В создание нового производства планируют инвестировать порядка 300 млн рублей, что позволит создать не менее 100 высокотехнологичных рабочих мест.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.