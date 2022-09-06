фото: архив КП
11 сентября в Саратовской области не будут продавать алкоголь.
В воскресенье, 11 сентября, в России отмечается День трезвости, в связи с чем в магазинах региона не будет продаваться алкоголь.
В этом году 11 сентября станет последним днем, когда жители Саратовской области не смогут купить спиртное. В России запрещено продавать алкоголь в розницу в День российского студенчества (25 января), в день Последнего звонка, в Международный день защиты детей(1 июня), в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.