фото: архив КП

11 сентября в Саратовской области не будут продавать алкоголь.

В воскресенье, 11 сентября, в России отмечается День трезвости, в связи с чем в магазинах региона не будет продаваться алкоголь.

В этом году 11 сентября станет последним днем, когда жители Саратовской области не смогут купить спиртное. В России запрещено продавать алкоголь в розницу в День российского студенчества (25 января), в день Последнего звонка, в Международный день защиты детей(1 июня), в День молодежи (27 июня) и в День знаний (1 сентября).

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