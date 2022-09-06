В Саратовской области за неуплату алиментов мужчину приговорили к исправительным работам

фото: архив КП

В Саратовской области за неуплату алиментов мужчину приговорили к 3 месяцам исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 35-летний житель села Алексеевка Базарно-Карабулакского района ранее был подвергнут административному наказанию за неуплату алиментов. Несмотря на это, на протяжении 5 месяцев 2022 года не пытался устроится на работу и погасить долг, текущие выплаты по алиментам так же не совершал, задолжав в общей сложности более 50 тысяч рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

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