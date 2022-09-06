Афиша

В Саратове пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Об этом сообщает мининформ Саратовской области.

В субботу, 10 сентября в 15:00 в Саратове на площади им. К.А. Федина начнется насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».

Гости праздника смогут посетить тренировку нутрициолога и спортивного тренера Елены Петровой, послушать душевные стихи от поэтессы Марии Ватутиной, поучаствовать в спортивных соревнованиях и увидеть многое другое.

Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт от звезд отечественного рока – групп «Пилот» и «Смысловые галлюцинации».

Также в рамках фестиваля будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих.

Вход на мероприятие свободный.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.