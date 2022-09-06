Саратовец поставил на плиту ведро с битумом и спалил квартиру

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Житель Новобурасского района поставил на плиту ведро с битумом и спалил квартиру. Сегодня, 6 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11.15 из села Чернышевка. На улице Молодежной загорелась кухня двухквартирного дома. Площади очага составила 12 квадратных метров. На пожаре пострадал 43-летний мужчина. Он госпитализирован в ожоговый центр.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хозяин жилья поставил ведро с битумом на плиту, устроил пожар в кухне и сам получил ожоги. Работали на месте 2 пожарных расчета.

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