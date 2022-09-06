Дмитрий Дудаков

Саратовские добровольцы будут служить в артиллерийском и противотанковом дивизионах. Об этом сообщает министерство информации и печати области.

В ходе беседы с офицером по тестированию военно-профессиональной ориентации пункта набора на контрактную службу Дмитрием Дудаковым стало известно, что именные саратовские подразделения («Саратов-I» и «Саратов ll») будут артиллерийским и противотанковым дивизионами. —Воевать будут на удалении, прикрывая нашу живую силу и технику огнем — отметил Дудаков.

В Саратовской области продолжают формироваться именные подразделения для участия в специальной военной операции на Украине.

По вопросам контрактной службы в специальных именных подразделениях обращайтесь в военкомат района или по телефону (8452) 38-19-20.

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