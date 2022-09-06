Фото: Лиза Алерт

Саратовские волонтеры ищут 61-летнего мужчину из села Балтай. Сегодня, 6 сентября, об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Пропал 61-летний Валерий Заитов из села Балтай. Его ищут со вчерашнего дня, 5 сентября. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он плотного телосложения, имеет черные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были темно-зеленый пиджак, темно-серые штаны и черные классические ботинки. С собой у пропавшего была черная сумка-барсетка.

Желающие помочь в поисках или обладающие полезной информацией могут обратиться по телефону 8 905 385 02 65, инфорг Люсьен. Координатор поиска Константин (kotovskii). Есть автономные задачи.

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