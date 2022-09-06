фото: архив КП

Жители трех микрорайонов Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 6 сентября, для ликвидации повреждения водопровода по ул.Азина,65 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Заречная - Азина - Новокрекингская - 1-й пр. Энергетиков.

Кроме того, для на водопроводных коммуникациях по 1-му Ленинскому пр, 51 также ограничено ХВС абонентов пос.Завокзальный. Не будет воды и в домах на улицах Школьная, 11,13,15,17; и Саперная,15-23.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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