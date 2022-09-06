В Балаково тело мужчины с разбитой головой нашли в траншее

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера вечером, 5 сентября, в Балаково тело 44-летнего мужчины нашли в траншее. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Местный житель заметил труп в траншее, вырытой на улице Тихая. Окалалось, что он принадлежит 44-летнему мужчине, у него была разбита голова. По предварительным данным мужчина поскользнулся.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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