В Балаково тело мужчины с разбитой головой нашли в траншее

Фото: СУ СК по Саратовской области
Вчера вечером, 5 сентября, в Балаково тело 44-летнего мужчины нашли в траншее. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.
Местный житель заметил труп в траншее, вырытой на улице Тихая. Окалалось, что он принадлежит 44-летнему мужчине, у него была разбита голова. По предварительным данным мужчина поскользнулся.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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