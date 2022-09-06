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Общество6 сентября 2022 7:52

В Саратове из-за неисправности встали четыре трамвайных маршрута

Наталия Калинина

Сегодня, 6 сентября, в Саратове из-за неисправности встали четыре трамвайных маршрута. Об этом сообщает паблик СГЭТ ВКонтакте.

В 11:32 прекратили движение трамваи, следующие по маршрутам №3, 9, 10, 11. Они стоят в районе пересечения улиц Советская и Мирный.

Причине сбоя стала поломка подвижного состава. Бригада выехала для устранения неисправности.

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