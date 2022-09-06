В Федоровском районе 43-летняя женщина устроила пожар и погибла

Сегодня ночью, 6 сентября, в Федоровском районе Саратовской области 43-летняя женщина устроила пожар и погибла.

Сообщение о возгорании поступило в 1:34 из села Романовка. Горел частный саманный дом на улице Победы. Площадь пожара составила 100 квадратных метра. В результате пожара погибла 43-летняя женщина, ее обгоревшее тело достали пожарные.

Предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем погибшей. На тушение выезжали 1 пожарный расчет и трактор с бочкой.

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