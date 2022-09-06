фото: Архив КП

В Саратовской области выявлено 639 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в области заболело 267 549 человек. Выздоровело 256 657, из них 659 - за прошедшие сутки. На данный момент 4 636 человек лечатся дома, еще 255 находятся на стационарном лечении.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 199, Балаковском районе — 85, Балашовском — 67, Вольском — 54, Ртищевском — 37, Ершовском — 36, Энгельсском, Хвалынском, Красноармейском — по 22, Озинском — 18.

Чаще всего заболевают люди среднего возраста (30-49 лет) — 197 случаев.

У всех вновь выявленных больных признаки ОРВИ.

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