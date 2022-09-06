В Саратове из-за плохого самочувствия пассажира встали трамваи. Об этом сообщает «СГЭТ» на своей официальной странице «Вконтакте».

Сегодня утром, 6 сентября, в Саратове встали трамваи двух маршрутов. В 7:55 одному из пассажиров трамвая маршрута №3 стало плохо, в результате трамваи остановили в районе Губернского рынка.

Движение трамваев №№3 и 11 в сторону Мирного переулка временно прекращено.

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