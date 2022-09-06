фото: Архив КП

Экс замглавы администрации Саратова Андрея Гусина выпустят из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

По данным суда и следствия, с сентября 2021 года бывший замглавы Саратова Андрей Гнусин находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Чиновник был задержан в ходе расследования дела о выделении земельных участков, махинации с землей в Юбилейном, по данным прокуратуры, принесли ущерб в размере 9 миллионов рублей. Андрей Гнусин работал замглавы администрации по градостроительству и архитектуре с 2014 по 2017 год, ушел в отставку в марте 2017-го.

Гнусина выпустят из-под стражи в ночь на 8 сентября, по истечении предельного срока пребывания задержанного в СИЗО. До 11 сентября в отношении Гнусина будет действовать запрет на определенные действия, дальнейшую меру пресечения выберет суд.

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