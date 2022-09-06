Вячеслав Володин

Володин: в Саратове в 2023 году появится 4 новых школы. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера госдумы «Володин Саратов»

По словам Вячеслава Володина, в следующем году в Саратове построят новые школы в микрорайоне Ласточкино и микрорайоне «Городские просторы» на Ипподромной.

Возведут пристройку на 877 мест к школе №66 в поселке Юбилейном и закончат работы по реконструкции здания бывшего монтажного техникума, превратив его в школу.

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