Вячеслав Володин
Володин: в Саратове в 2023 году появится 4 новых школы. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера госдумы «Володин Саратов»
По словам Вячеслава Володина, в следующем году в Саратове построят новые школы в микрорайоне Ласточкино и микрорайоне «Городские просторы» на Ипподромной.
Возведут пристройку на 877 мест к школе №66 в поселке Юбилейном и закончат работы по реконструкции здания бывшего монтажного техникума, превратив его в школу.
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