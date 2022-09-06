Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 5 сентября, в Балашове нашли зарезанного мужчину, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тело было обнаружено днем в квартире на улице Нефтяная. Родственники нашли 46-летнего местного жителя мертвым. На теле мужчины были обнаружены колото-резаные раны.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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