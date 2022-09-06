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Общество6 сентября 2022 4:54

В Саратове у 20 владельцев домов возле Славянской площади уже выкупили жилье

Собственники получили компенсации
Наталия Калинина
Встреча с собственниками недвижимости

Встреча с собственниками недвижимости

В Саратове у 20 владельцев домов возле Славянской площади уже выкупили жилье, о чем сообщает мэрия Саратова.

К прошлой неделе было заключено 21 соглашение об изъятии имущества, по которым 20 собственникам уже выплачена компенсация.

С собственниками, которые не согласились с результатами оценки также продолжается работа. По любым вопросам, связанным с изъятием домов в районе Славянской площади, можно обращаться на телефон «горячей линии» - 23-53-10.

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