Встреча с собственниками недвижимости
В Саратове у 20 владельцев домов возле Славянской площади уже выкупили жилье, о чем сообщает мэрия Саратова.
К прошлой неделе было заключено 21 соглашение об изъятии имущества, по которым 20 собственникам уже выплачена компенсация.
С собственниками, которые не согласились с результатами оценки также продолжается работа. По любым вопросам, связанным с изъятием домов в районе Славянской площади, можно обращаться на телефон «горячей линии» - 23-53-10.
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