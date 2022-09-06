Дождливый вторник пришел в Саратовскую область

Все холоднее и холоднее становится в Саратовской области. А сегодня, 6 сентября, нас ждут дожди. Подробнее о погоде рассказали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днём в регионе облачно с прояснениями, обещают кратковременные дожди, местами – с грозами. Ветер северо-западный – от 3 до 8 метров в секунду, порывы – до 13 м/с. Термометры покажут сегодня от 12 до 17 градусов тепла. Ночью осадков не прогнозируют. Ветер сменит направление на западное и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше нуля. В Саратове сейчас +9°С, к 10 утра столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов. Днём будет до +14°С, а к ночи температура вновь опустится до 9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный – 3-5 метров в секунду, порывы – до 10 м/с. В течение дня будет пасмурно и дождливо.

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