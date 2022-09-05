фото: архив КП

В Саратове задержан мужчина, угрожавший в магазине ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В субботу, 3 сентября в полицию Волжского района Саратова обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в районе 7 часов вечера в магазине на улице Соколовой она столкнулась продуктовыми тележками с незнакомым мужчиной, после чего у покупателей возник словесный конфликт.

Мужчина разозлился, схватился за нож и угрожал женщине убийством.

В отдел полиции был доставлен 41-летний подозреваемый - ранее судимый житель Волжского района. Мужчина признался в содеянном и попал под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.