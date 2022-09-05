Саратовские судьи победили в соревнованиях по футболу

Саратовская команда

Сборная судей Саратовской области одержала победу в соревнованиях по футболу. Сегодня, 5 сентября, об этом сообщила пресс-служба

Мероприятие прошло в рамках I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Участие в играх приняла сборная судей Саратовской области.

Матчи продолжались три дня. По итогам соревнований в федеральной лиге 1 место заняла команда судей Саратовской области, 2 место – МЧС (Саратов), 3 место – СМИ (Москва).

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