фото очевидца

В Кировском районе Саратова прохожие заметили «черную дыру». Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 5 сентября, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. Мужчина поделился огромным зияющим провалом в Кировском районе Саратова, рядом с домом 18 по улице Осипова.

Глубина дыры, которая, вероятнее всего образовалась после дождей из-за подмывания грунта, по оценке очевидца, составляет два метра.

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