Фото: Архив КП
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня, 5 сентября, жителя Саратова укусила летучая мышь. Об этом сообщает региональный минздрав.
Пострадавший обратился в травмпункт саратовской городской больницы № 6. По словам мужчины, мышь залетела к нему в квартиру и искусала.
- За последние три месяца с укусами животных к нам обратилось 200 человек, 117 из них укушены бродячими и дикими животными — в том числе крысами, ежами, была даже ворона, — рассказали медики.
Как рассказала врач травматолог-ортопед, в случае контакта с незнакомым животным необходимо обязательно обратиться к врачу. Даже слюна дикого животного, просто попавшая на кожу, может нести угрозу бешенства.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.