Фото: Архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 5 сентября, жителя Саратова укусила летучая мышь. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пострадавший обратился в травмпункт саратовской городской больницы № 6. По словам мужчины, мышь залетела к нему в квартиру и искусала.

- За последние три месяца с укусами животных к нам обратилось 200 человек, 117 из них укушены бродячими и дикими животными — в том числе крысами, ежами, была даже ворона, — рассказали медики.

Как рассказала врач травматолог-ортопед, в случае контакта с незнакомым животным необходимо обязательно обратиться к врачу. Даже слюна дикого животного, просто попавшая на кожу, может нести угрозу бешенства.

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