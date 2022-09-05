В Заводском районе откроют площадку для занятий боксом

Бокс - для всех! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 6 сентября, в Заводском районе Саратова откроют спортивную площадку для занятий боксом, о чем сообщает городская администрация.

Открытие состоится в 18.00 в сквере Дружбы народов. Инициатором реализации данного проекта стал вице-президент региональной федерации бокса Андрей Табояков.

Далее запланировано праздничное угощение, а также показательные выступления спортсменов. Попробовать сдать нормы ГТО смогут все желающие. Для самых активных подготовлены сюрпризы. Приглашаются все желающие.

Место проведения:

- спортивная площадка на ул. Огородная, 147, 7 сентября в 18:00;

- сквер на ул. Чернышевского, 15, 8 сентября в 18:00.

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