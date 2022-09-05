Улица Соляная в Саратове: какой ее видели наши родители

Улица Соляная

Публикуем второй подкаст об улице Соляной. Радио «КП-Саратов» подготовило для вас аудио-экскурсию по одной из интереснейших улиц города, практически каждое здание на которой является объектом культурного наследия.

Председатель градозащитного совета при Саратовской областной думе, краевед Алексей Галицын рассказывает, какой Соляную видели наши родители, и какой она «досталась» нам. Напомним, в первом подкасте общественник объяснил, почему улицу Соляную назвали именно так, и рассказал, какой она была до революции.

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