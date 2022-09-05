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Радио избранное5 сентября 2022 13:17

Улица Соляная в Саратове: когда она появилась и зачем

Дарья Васенина
Дарья Васенина
Радио КП-Саратов

Радио КП-Саратов

Радио «КП-Саратов» подготовило для вас аудио-экскурсию по одной из интереснейших улиц Саратова – Соляной. Практически каждое здание на ней является объектом культурного наследия. О том, почему Соляную так назвали, и как она развивалась во времена царской России рассказывает председатель градозащитного совета при Саратовской областной думе, краевед Алексей Галицын.

Вторая часть подкаста, в которой Алексей расскажет, как Соляную видели наши родители, и какая она сегодня будет опубликована чуть позже.

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