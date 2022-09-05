Роман Бусаргин поручил внедрить в области новый инвестстандарт

Саратовская область стала одним из участников проекта внедрения нового регионального инвестиционного стандарта. Об этом в ходе заседания инвестиционного комитета рассказал ВРИО губернатора области Роман Бусаргин.

- Задача - создать «единое окно» инвестора. Он будет обращаться туда для получения всех возможных документов, предоставив только техзадание. Остальное – работа региональной и местной власти, ресурсных организаций. При этом система должна быть максимально упрощена и открыта, - уточнил Бусаргин.

По поручению ВРИО губернатора был собран инвестиционный комитет, ответственный за решение проблем в инвестиционной деятельности и защиту интересов инвесторов, ведется учет инвестиционных площадок и их перспектив. В будущем новый стандарт позволит упростить инвестиционную деятельность в регионе на всех этапах, от аренды земли до ввода объекта в эксплуатацию.

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