Во Фрунзенском районе парень пострадал при столкновении иномарок

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 4 сентября, во Фрунзенском районе Саратова парень пострадал при столкновении иномарок.

Авария была зафиксирована в 15:00 напротив дома № 33 строение 1 по улице Степана Разина. Kia с 54-летним водителем столкнулась с автомобилем Skoda с 53-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП 23-летний пассажир Skoda был госпитализирован.

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