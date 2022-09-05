Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 4 сентября, три человека пострадали в столкновении иномарок в Ленинском районе Саратова.

Авария произошла в 22:30 напротив д. 110а корпус 1б на проспекте 50 лет Октября. Datsun с 58-летним водителем столкнулся с Renault, который вел 26-летний парень.

В результате ДТП пострадал водитель Dutsun, а также его пассажирки 21 и 28 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.