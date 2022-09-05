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Общество5 сентября 2022 11:33

Саратовские волонтеры поймали редкого черного ворона

Птицу заметили в Парке Победы
Наталия Калинина
Ворон в Саратове

Ворон в Саратове

Саратовские волонтеры поймали редкого черного ворона, об этом сегодня, 5 сенятбря, сообщили активисты организации «Мудрый Рух».

Птицу, которая редко встречается в Саратовской области, заметили в парке Победы, она лежала на земле.

- Ворон у нас, травм нет. Он ручной, но еще может одичать и быть выпущенным на волю, - пишут волонтеры.

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