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В Саратове дом купца Крашенникова внесен в реестр объектов культурного наследия местного значения. Информация опубликована на официальном портале правительства Саратовской области.

Согласно документу от 31 августа, дом купца Крашенникова, расположенный по адресу Саратов, ул. Первомайская, 38, вносится в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Объекту присвоили имя «Дом купца А.И. Крашенинникова». Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 38 (литера А, а). Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: 1870-1880 гг..

Документ подписан председателем комитета культурного наследия области Владимиром Мухиным.

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