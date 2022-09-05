Сегодня, 5 сентября, в Саратове до четверга перекрыли движение в двух районах, об этом предупреждает Т Плюс Саратов.

Из-за подготовки труб к зимнему периоду закрыто движение транспорта:

- по ул. Первомайская между ул. Мичурина и ул. Октябрьская.

Работы планируется закончить 8 сентября к 8:00.

- по ул. Провиантская вдоль дома № 7. Подъезд к соседним домам свободный.

Коммунальщики обещают справиться до 9 сентября, 8:00.

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