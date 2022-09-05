В Октябрьском районе «семерка» врезалась в столб

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 4 сентября, в Октябрьском районе Саратова «семерка» врезалась в столб, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 6:45 напротив дома № 145 по улице Чернышевского. 60-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в столб.

В результате ДТП водитель и его 56-летняя пассажирка были госпитализированы.

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