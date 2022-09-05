Скриншот с сайта «Авито»

Кинотеатр «Родина» в Энгельсе продают за 50 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений «Авито».

Покупателю предлагается помещение свободного назначения площадью 1450 квадратных метров, в добавок идет участок 3992 кв.м. в центре г.Энгельса. Участок и помещение находится в собственности физического лица более 10 лет.

Здание состоит из двух этажей и цоколя. Два кинозала - на 329 квадратных метров и 102 квадратных метра. Подключены все городские коммуникации - электричество (80 кВт.), центральное отопление, водоснабжение, отведения стоков - в наличии. Счетчики на все, включая отопление.

Есть возможность подъезда больших фур — утверждает продавец.

Стоимость кинотеатра «Родина» - 49 900 000 рублей.

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