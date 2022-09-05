Фото: городская администрация

В Октябрьском районе Саратова оштрафуют 65 автохамов, об этом сообщает городская администрация.

На прошлой неделе сотрудники отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Октябрьского района в ходе плановой проверки выявили 65 случаев парковки в неположенном месте. На улицах Шевченко, Аткарской, Мичурина, Ульяновской и 2-й Садовой 40 водителей бросили автомобили на тротуарах, 20 в зеленых зонах, а пять возле контейнерных площадок.

Чиновники направили обращения в Госавтоинспекцию.

Напомним, вчера, 4 сентября, житель Энгельса демонстративно поцарапал камнем два припаркованных на тротуаре автомобиля.

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