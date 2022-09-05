Главврач стоматологии в Саратове получил 9 лет за взятку и мошенничество. Сегодня, 5 сентября, об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Бывшего главного врача одной из стоматологических поликлиник Саратова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и мошенничество. С 26 февраля 2014 года по 21 сентября 2020 года мужчина под предлогом сбора средств на хозяйственные нужды поликлиники, похитил более 8 миллионов рублей своих сотрудников.

С 1 сентября 2016 года по 31 октября 2018 года он же получил от врача вверенного ему учреждения взятку в сумме более 1 миллиона рублей за попустительство и общее покровительство в работе.

Преступления были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Саратову. Суд дал злоумышленнику 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей, с ограничением права занимать должности на госслужбе на 7 лет.

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