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Политика5 сентября 2022 9:35

На Украине погиб Максим Плеханов из Вольского района

Наталия Калинина
Скорбим

Скорбим

Фото: Мария Франко

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Максим Плеханов из Вольского района Саратовской области. Соболезнования его родным и близким выразил врио губернатора Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с храбрым бойцом, который до последнего оставался верным военной присяге. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, - написал Роман Бусаргин.

Максим Плеханов окончил Вольский военный институт материального обеспечения. Он служил в Новоуральске Свердловской области.

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