Скорбим
Фото: Мария Франко
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Максим Плеханов из Вольского района Саратовской области. Соболезнования его родным и близким выразил врио губернатора Роман Бусаргин.
- Сегодня мы прощаемся с храбрым бойцом, который до последнего оставался верным военной присяге. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, - написал Роман Бусаргин.
Максим Плеханов окончил Вольский военный институт материального обеспечения. Он служил в Новоуральске Свердловской области.
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