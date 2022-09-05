Скорбим Фото: Мария Франко

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Максим Плеханов из Вольского района Саратовской области. Соболезнования его родным и близким выразил врио губернатора Роман Бусаргин.

- Сегодня мы прощаемся с храбрым бойцом, который до последнего оставался верным военной присяге. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, - написал Роман Бусаргин.

Максим Плеханов окончил Вольский военный институт материального обеспечения. Он служил в Новоуральске Свердловской области.

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