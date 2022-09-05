Церемония открытия

В Саратовской области запустили новое предприятие для осужденных на принудительные работы, об этом сообщает УФСИН по региону.

Новый изолированный участок стал исправительным центром №2 при КП-11 в Ртищевском районе. Он открыт на базе ООО «НПГ «Сады Придонья».

На предприятии будут задействованы 50 осужденных к принудительным работам. Они будут собирать урожай яблок. В доход государства с их заработной платы осуществляются удержания – от 5 до 20 процентов.

Напомним, осенью 2017 года был введен в эксплуатацию УФИЦ при КП-11 УФСИН России по Саратовской области, готовый принять 54 человека. В апреле 2022 года участок при ИК-33 регионального УФСИН, был открыт на базе филиала ОАО «Токаревская птицефабрика» ОП Михайловское в Татищево. Там 50 осужденных.

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