В Саратовской области родились Роланд, Гектор, Русалина, Афелия, Гоар и Оскар

фото: новорожденный

В Саратовской области в 2022 году 2860 детей родились в многодетных семьях. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства области.

За 8 месяцев 2022 года в Саратовской области отделами ЗАГС произведено 53 209 государственных регистраций актов гражданского состояния. С начала года в регионе на свет появилось 11 042 новорожденных. Больше всего свидетельств о рождении выдано в Саратове (4 552 акта), Энгельсе (1 508 актов) и Балакове (879 актов).

— Третьими по счету стали 1 926 малышей, в 53 семьях на свет появился шестой ребенок, в семи семьях родился восьмой по счету ребенок, и по одной семье пополнились десятым и одиннадцатым ребёнком. Всего в многодетных семьях с начала года зарегистрировано рождении 2 860 детей, – отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

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