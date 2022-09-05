Девочке из Саратова выплатили компенсацию спустя год после укуса собаки

Девочке выплатили компенсацию спустя год после укуса собаки. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Несовершеннолетняя была укушена 3 августа 2021 года бездомной собакой у дома №20 по улице Мелиораторов. Девочка была госпитализирована и прошла длительное лечение.

Прокуратурой в ходе проверки установлен факт причинения ребенку морального ущерба, физической боли и нравственных страданий. Исковое заявление к администрации города было удовлетворено, пострадавшая получила компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

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