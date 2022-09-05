фото: Архив КП

Саратовский пенсионер взял миллион в кредит и отдал его мошенникам. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

По данным ведомства, вчера, 4 августа, 63-летний житель Заводского района обратился в полицию по факту дистанционного мошенничества. Мужчина рассказал, что 16 августа ему позвонили неизвестные и предложили приобрести акции. Пожилой мужчина согласился, отправился в банк, оформил кредит на 1 090 000 рублей и перевел деньги на карту, продиктованную собеседником. Мужчина отдал не только кредитные деньги, но еще и собственные.

Общая сумма ущерба составил 1 307 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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