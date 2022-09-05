фото: Архив КП

На Театральную площадь возвращаются ярмарки. Об этом стало известно из постановления главы города от 31 августа.

Сегодня, 5 августа, опубликовано постановление, подписанное и.о. мэра Саратова Ладой Мокроусовой. Согласно тексту документа, на Театральной площади будет работать ярмарка по продаже ягодной и плодоовощной продукции с 1 по 30 сентября, с 8:00 до 20:00.

10 сентября, в связи с празднованием Дня города, ярмарка работать не будет.

Кроме того, на Театральной площади открывается ярмарка «выходного дня». Она будет работать по субботам, начиная с 3 сентября по 1 октября включительно, с 07:00 до 13:00.

На ярмарке жители областного центра смогут приобрести фрукты, овощи, мед, выпечку, товары народного промысла и саженцы цветочных и декоративных культур.

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