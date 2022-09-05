фото очевидца

В Балаково дерево угрожает сломать газовую трубу. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 5 августа, в городском сообществе «Типичный Балаково!» появилась публикация от балаковца, который жалуется на упавшее на газовую трубу дерево. По словам мужчины, дерево у дома по адресу ул.Титова, д.17 лежит уже неделю, а управляющая компания не предпринимает никаких мер.

По словам автора, снизу регулярно ходят люди, которые подвергаются опасности.

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