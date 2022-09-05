На время Велопарада в Саратове перекроют движение

На время Велопарада на День города в Саратове перекроют движение. Ограничение вводится 9 сентября с 20:00 и продлится до 10 сентября 11.00. В этот период нельзя будет останавливаться и парковаться по следующим адресам:

- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная;

- Набережной Космонавтов от ул. Валовая до ул. Московская;

- ул. Московская от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;

- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московская до ул. Первомайская;

- ул. Первомайская от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Радищева А.Н.;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московская до ул. Театральная площадь.

С 9.00 до 11.00 10 сентября нельзя будет проехать по:

- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов;

- Набережной Космонавтов от ул. Валовая до Обуховского пер.;

- ул. Московская от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;

- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московская до Обуховского пер.;

- ул. Первомайская от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Радищева А.Н.;

- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московская до ул. Театральная площадь;

- ул. им. Чернышевского Н.Г. от ул. Соляная до Обуховского пер.;

- ул. Мичурина И.В. от ул. Соляная до Обуховского пер.;

- ул. Октябрьская от ул. Московская до ул. им. Григорьева Е.Ф.;

- ул. Комсомольская от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;

- ул. им. Некрасова Н.А. от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;

- ул. Соборная от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская.

Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий и автомобили экстренных служб.

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