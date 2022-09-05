На время Велопарада в Саратове перекроют движение

На время Велопарада на День города в Саратове перекроют движение. Ограничение вводится 9 сентября с 20:00 и продлится до 10 сентября 11.00. В этот период нельзя будет останавливаться и парковаться по следующим адресам:
- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная;
- Набережной Космонавтов от ул. Валовая до ул. Московская;
- ул. Московская от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;
- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московская до ул. Первомайская;
- ул. Первомайская от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. Радищева А.Н.;
- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московская до ул. Театральная площадь.
С 9.00 до 11.00 10 сентября нельзя будет проехать по:
- ул. 2-я Садовая от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов;
- Набережной Космонавтов от ул. Валовая до Обуховского пер.;
- ул. Московская от Набережной Космонавтов до ул. им. Лермонтова М.Ю.;
- ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Московская до Обуховского пер.;
- ул. Первомайская от ул. им. Лермонтова М.Ю. до ул. им. Радищева А.Н.;
- ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московская до ул. Театральная площадь;
- ул. им. Чернышевского Н.Г. от ул. Соляная до Обуховского пер.;
- ул. Мичурина И.В. от ул. Соляная до Обуховского пер.;
- ул. Октябрьская от ул. Московская до ул. им. Григорьева Е.Ф.;
- ул. Комсомольская от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;
- ул. им. Некрасова Н.А. от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская;
- ул. Соборная от ул. им. Григорьева Е.Ф. до ул. Московская.
Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий и автомобили экстренных служб.
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