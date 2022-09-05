Порезанный ножом житель Ртищево умер в больнице

Вчера, 4 сентября, в Ртищево зарезали 27-летнего парня, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Ночью с улицы Громова в больницу с колото-резаным ранением был доставлен 27-летний молодой человек. Несмотря на усилия врачей, ночью мужчина скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре был задержан 31-летний подозреваемый. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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