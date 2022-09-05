фото из соцсетей

В Балаково по улицам бегает голый мужчина в наушниках. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 5 сентября, в городском сообществе «Новости Балаково» появился пост от возмущенных горожан. На фотографии из салона автомобили очевидцы заметили голого молодого мужчину в наушниках и шлепанцах, среди бела дня прогуливающегося по улице в спальном районе города.

В комментариях балаковцы предположили, что возможно, мужчине требуется медицинская помощь и возмутились тому, что его могут увидеть дети. Другая часть пользователей отреагировала с юмором, предположив, что мужчина мог проиграть спор.

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