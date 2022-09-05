Графика: РИА Новости

Саратовская область вошла в Топ-15 регионов с самыми дешевыми ЖКУ. Об этом стало известно из исследования Росстата, опубликованного РИА Новости.

Рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКХ в 2021 году опубликован сегодня, 5 сентября.

Для составления рейтинга рассчитана доля расходов российских семей на ЖКХ в структуре потребительских расходов. Под услугами ЖКХ понимаются жилищно-коммунальные услуги и расходы на топливо для освещения и отопления жилья. Обычно, российские семьи тратят на оплату ЖКУ от 5,6 процента до 14,2 процента от своих доходов. Это зависит от величины тарифов, уровня потребительских расходов и объема потребления услуг.

Меньше всего тратили на услуги ЖКХ жители Дагестана (5,6 процента), Ингушетии (5,9 процента) и Севастополя (7 процентов). Дороже всего ЖКХ обходится в Камчатском крае (14,2 процента), Карелии и в Магаданской области (по 13 процентов).

Наш регион расположился на 31-ом месте в таблице, с 9,9 процентами от общих расходов. В абсолютных числах сумма составляет 3855 рублей, что позволяет Саратовской области войти в 15 регионов с самыми дешевыми ЖКУ.

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