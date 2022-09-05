фото: соцсети

В Энгельсе мужчина устроил самосуд над неправильно припаркованными авто. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 4 сентября, в Энгельсе мужчина изуродовал две машины, припаркованные на тротуаре. Пост об этом был выложен анонимно в городском сообществе «Энгельс онлайн» в «ВКонтакте».

Рядом с жилым комплексом «Ладья» неизвестного мужчину возмутило, как припаркованы стоящие колесами на тротуаре автомобили Chevrolet Lanos и BMW X7, и мужчина демонстративно поцарапал автомобили камнем. Очевидец снял произошедшее на видео.

В комментариях подписчики разделились во мнениях, одни поддержали поступок мужчины, ссылаясь на частые нарушения правил парковки, другие же справедливо отметили, что следовало бы сделать замечание, а не портить чужие автомобили, ремонт которых может быть очень дорогостоящим.

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