Дом в Вольском районе сгорел из-за брошенного обогревателя

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера днем, 4 сентября, дом в Вольском районе Саратовской области сгорел из-за брошенного обогревателя, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в селе Черкасское. В 12.57 на улице Ленина загорелась кровля частного деревянного дома. Площадь очага составила 32 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за оставленного без присмотра обогревателя. Обошлось без пострадавших.

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